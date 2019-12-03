كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون الإيراني يعتزف بقتل "مثيري الشغب" بالرصاص أثناء الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الأمن أطلقت النار وقتلت ما وصفته بـ "مثيري الشغب" في مدن متعددة وسط احتجاجات حديثة ضد الارتفاع الحاد في أسعار الوقود التي حددتها الحكومة - المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات أي نوع من المحاسبة للعنف الذي استخدموه لإخماد المظاهرات.

جاء الإقرار بالعنف في حزمة تلفزيونية انتقدت القنوات الدولية التي تتحدث باللغة الفارسية بسبب تقاريرها عن الأزمة بعد أن قالت منظمة العفو الدولية إن 208 أشخاص على الأقل قتلوا في الاحتجاجات والحملة التي تلت ذلك، كما أوردت قناة "تي أر تي وورلد".

وشككت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نتائج منظمة العفو الدولية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، رغم أنها لم تقدم أي دليل يدعم ادعائها.

لم تصدر إيران بعد أي إحصائيات على مستوى البلاد حول الاضطرابات التي اجتاحت الجمهورية الإسلامية، مع ارتفاع أسعار الوقود المدعوم من الحكومة بنسبة 50 في المائة.

وقد أغلقت إيران الإنترنت وسط الاضطرابات، مما حال دون دخول الأشخاص داخل البلاد لمقاطع الفيديو والمعلومات الخاصة بهم، بالإضافة إلى منع العالم الخارجي من معرفة حجم الاحتجاجات والعنف. شهدت استعادة الإنترنت في الأيام الأخيرة في معظم أنحاء البلاد ظهور مقاطع فيديو أخرى.

وقال مانصوريه ميلز، وهو باحث إيراني في منظمة العفو الدولية: "لقد رأينا أكثر من 200 شخص قتلوا في وقت سريع للغاية خلال أقل من أسبوع. إنه حدث لم يسبق له مثيل في تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية".

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على الرغم من عدم جذب أكبر عدد ممكن من الإيرانيين إلى الشوارع مثل أولئك الذين يحتجون على الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها عام 2009، إلا أن المظاهرات السعرية تحولت بسرعة إلى عنف أسرع من أي تجمعات سابقة.

وحسب قناة "تي أر تي وورلد": "وهذا يدل على الاستياء الاقتصادي الواسع الذي يسيطر على البلاد منذ مايو 2018، عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات صارمة بعد انسحابه من جانب واحد من صفقة طهران النووية مع القوى العالمية.

سعى تقرير التلفزيون الحكومي إلى وصف عمليات القتل في أربع فئات، زاعمًا أن بعض القتلى كانوا "مثيري شغب هاجموا مراكز حساسة أو عسكرية بأسلحة نارية أو سكاكين، أو أخذوا رهائن في بعض المناطق".

ووصف التقرير، الآخرين الذين قُتلوا بأنهم من المارة وقوات الأمن والمتظاهرين المسالمين دون توجيه اللوم إلى موتهم.

في إحدى الحالات، قال التقرير، إن قوات الأمن واجهت جماعة انفصالية في مدينة ماهشهر مسلحة بـ "أسلحة شبه ثقيلة".

كما زعم التقرير: "لساعات، كان مثيري الشغب المسلحين يشنون صراعًا مسلحًا، في مثل هذه الظروف، اتخذت قوات الأمن إجراءات لإنقاذ أرواح شعب ماهشار".