كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تدرس زيادة الواردات لتعزيز التصنيع المحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط وزارة التجارة الهندية لفرض قيود الاستيراد على 350 قطعة تم اعتبارها "غير ضرورية، كما أنها تدرس زيادة الواردات لتعزيز التصنيع المحلي، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وحسب ما ورد، من المقرر أن يؤثر القرار على الواردات الصينية، حيث أن غالبية السلع المستهدفة من القيود يتم استيرادها حاليًا من الصين. وتشمل العناصر الألعاب، والإلكترونيات، والمنسوجات، وغيرها.

وقال مسؤول بوزارة التجارة: "تم تحديد العناصر الخاصة برفع الرسوم الجمركية. بصرف النظر عن ارتفاع الواجب، سيتم أيضًا تقديم اختبارات الجودة"، مضيفًا، أن هذا سيساعد الصناعة المحلية.

في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي صادرات الهند إلى الصين 8.5 مليار دولار بينما بلغت الواردات 36.3 مليار دولار. وبلغ العجز التجاري مع الصين 53.6 مليار دولار العام الماضي.

تشكل البضائع الإلكترونية ما لا يقل عن 30٪ من الواردات الهندية من الصين، وتبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار سنويًا.

انسحبت الحكومة الهندية من "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي تقودها الصين الشهر الماضي، بسبب المخاوف من تأثيرها على الصناعة المحلية.

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ظهرت مخاوف بشأن الاقتصاد الهندي حيث كان نمو البلاد في انخفاض مستمر. في الربع الثالث من عام 2019، انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 ٪ على أساس سنوي، بانخفاض عن 5 ٪ في الربع الثاني. هذا هو الانخفاض الحاد من ارتفاع بنسبة 8.2 ٪، مسجلة في أبريل ويونيو 2018.

وفي سياق متصل، خلال اجتماعه على هامش قمة البريكس، وافق رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جين بينج، على أن الآلية الجديدة رفيعة المستوى لخفض العجز التجاري البالغ 53 مليار دولار بين البلدين يجب أن تجتمع في وقت مبكر.

اتفق الزعيمان على أن تجتمع الآلية الجديدة رفيعة المستوى المعنية بالتجارة والاقتصاد في وقت مبكر.

كما اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على حوار وثيق حول الأمور المتعلقة بالتجارة والاستثمار.

هذا هو الاجتماع الأول لكلا الزعيمين بعد قمتهما غير الرسمية الثانية في مامالابورام بالقرب من شيناي، بالهند الشهر الماضي.

ووافقت كل من الهند والصين بعد ذلك على تشكيل مجموعة وزارية برئاسة وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيترامان، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هو تشون هوا.

قلقًا من تدفق البضائع الصينية الرخيصة إلى الهند وموقف الصين من الحواجز غير الجمركية، انسحب رئيس الوزراء الهندي من الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في 4 نوفمبر، أثناء اجتماع القمة في بانكوك.