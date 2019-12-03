كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير اقتصادي: تم إجباري على الخروج من بنك صيني لأنني من هونج كونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز اليوم الثلاثاء، أن لو كا تشونج استقال من منصب كبير الاقتصاديين في وحدة هونغ كونغ لبنك صيني مملوك للدولة وادعى أنه اضطر للقيام بذلك لأنه من مواليد هونغ كونغ.

وأضاف أنه قضى 14 عامًا في بنك الاتصالات قبل إجباره على الاستقالة في أكتوبر.

وقال لو للصحيفة، لا يعتقدون أنه من المناسب لشخص من هونج كونج أن يتحدث نيابة عن بنك صيني. أشار التقرير إلى أنها كانت أول مقابلة له مع مؤسسة إعلامية دولية باللغة الإنجليزية منذ أن طُلب منه الاستقالة.

ولكن لم يرد بنك الاتصالات على الفور على طلب CNBC للتعليق.

وقال الخبير الاقتصادي السابق للصحيفة، إن البنك أصبح أقل تساهلًا بشأن التعليقات التي أدلي بها على وسائل الإعلام.

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وصرح لو لصحيفة فاينانشيال تايمز بأن الإدارة شعرت بالاستياء بشكل خاص من التصريحات التي أدلى بها في مقابلة إذاعية محلية، والتي قال فيها إن تفشي مرض السارس في عام 2003 كان له تأثير اقتصادي أكبر على هونج كونج من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقالت زعيمة المدينة كاري لام التي تحظى بدعم بكين العام، عكس ذلك، أن الاحتجاجات ضربت الاقتصاد أسوأ من الوباء.

وتحولت الاحتجاجات السلمية التي بدأت في أوائل يونيو على مشروع قانون تسليم مثير للجدل إلى عنف متزايد في الأشهر التي تلت ذلك، مما أدى بشكل متقطع إلى إغلاق وسائل النقل العام والمدارس والمكاتب الحكومية.

وتقلص اقتصاد المنطقة بنسبة 3.2٪ في الربع الثالث، ودخل في الركود الفني لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وفي أكتوبر، تراجعت مبيعات التجزئة في هونغ كونغ بنسبة 24.3٪ عن العام السابق، وهو الأسوأ على الإطلاق وسجل شهر التاسع على التوالي من الانخفاض.