نشرة خاصة.. أمطار قوية وتساقطات ثلجية في عدد من المدن

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، نشرة جوية خاصة، تحذر فيها من أمطار قوية، وتساقطات ثلجية، ستهم عددا من المناطق، ابتداء من ظهر اليوم.

وقالت المديرية في نشرتها الخاصة إن أمطارا محلية، ينتظر تساقطها في أقاليم شفشاون، والحسيمة، والدريوش، بالإضافة إلى مدن تطوان، والناظور، وتاونات، وذلك، منذ ظهر اليوم، وإلى غاية فجر غد الأربعاء.

وحسب النشرة ذاتها، فإن أمطارا معتدلة ستهم مناطق إفران، وخنيفرة، والحاجب، وصفرو، وتازة، منذ اليوم، وإلى غاية صباح الغد.

وأضافت المديرية ذاتها في نشرتها أن تساقطات ثلجية ستعرفها مناطق الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وميدلت، وصفرو، اليوم، بالإضافة إلى مدن خنيفرة، وتازة، والحسيمة.