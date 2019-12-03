تنامي الأعمال التخريبية في بوذنيب يقلق سكان المدينة- صور

شهدت مدينة بوذنيب في إقليم الرشيدية، في الأيام الأخيرة، عدة اعتداءات، طالت مرافقها العمومية من طرف مجهولين.

وتعرض، قبل يومين، ملعب القرب، الواقع في حي المسيرة لعملية تخريب، همت السياج المحيط به، وبعض الأعمدة، التي تثبته بالأرض، ناهيك عن إضرام النار في جنباته، علما أن الملعب المذكور تم تشييده قبل سنة، وبضعة أشهر.