- 1/3
- 2/3
- 3/3
شهدت مدينة بوذنيب في إقليم الرشيدية، في الأيام الأخيرة، عدة اعتداءات، طالت مرافقها العمومية من طرف مجهولين.
وتعرض، قبل يومين، ملعب القرب، الواقع في حي المسيرة لعملية تخريب، همت السياج المحيط به، وبعض الأعمدة، التي تثبته بالأرض، ناهيك عن إضرام النار في جنباته، علما أن الملعب المذكور تم تشييده قبل سنة، وبضعة أشهر.
وفي اليوم الموالي، استفاق سكان المدينة، تحديدا في الحي الجديد، على وقع تخريب آخر، استهدف هذه المرة حاوية الأزبال، التي أصبحت هشيما بعد أن عمد المخربون إلى إحراقها بالكامل.
وتضاف هذه الأعمال التخريبية إلى إضرام النار في بقايا الأشجار خلف مقر جماعة المدينة، وما يترتب عنه من دخان، وروائح مزعجة، يشتكي منها نزلاء داخلية ثانوية محمد السادس الإعدادية.
واستنكر سكان المدينة الفعل الإجرامي المذكور، على حد تعبيرهم، مطالبين في الوقت ذاته السلطات، على رأسها رجال الدرك الملكي، بالتحرك من أجل إلقاء القبض على مقترفي هذه الأفعال التخريبية، قبل أن تستفحل الظاهرة، وتتطور إلى ما لا يحمد عقباه.
كانت هذه تفاصيل خبر تنامي الأعمال التخريبية في بوذنيب يقلق سكان المدينة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.