يافا: إصابة فتى في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع بين دبّاب (تراكترون) وسيارة خصوصية في شارع "ييفت" الرئيس وسط مدينة يافا، عن إصابة سائق الدبّاب وهو فتى يبلغ 15 عاما، بجروح في رأسه وُصفت بأنها متوسطة.
واستدعيت الطواقم الطبية إلى مكان الحادث وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وصلت دورة تابعة للشرطة وباشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث وفتح الشارع أمام السيارات، بعد حدوث اكتظاظات مرورية في الشارع.
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