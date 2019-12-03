الخرطوم: مقتل 15 شخصا إثر انفجار مصنع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر انفجار، اليوم الثلاثاء، وقع داخل مصنع للسيراميك في مدينة بحري شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
وجاء ذلك في إعلان صادر عن "لجنة أطباء السودان المركزية" (نقابية غير حكومية)، عبر سلسلة بيانات نشرتها من خلال صفحتها على موقع "فيسبوك".
وتتفاوت الإصابات بين الحرجة والمتوسطة والقليلة الخطورة.
وتوقعت اللجنة ارتفاع أعداد الضحايا مع وصول المزيد من الحالات إلى المستشفيات، بينما أفادت صحف محلية بأن المصنع الذي وقع فيه الانفجار يقع في المنطقة الصناعية بمدينة بحري.
وذكرت أن سبب الحادث هو انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع، مشيرة إلى خسائر كبيرة في بنية المصنع.
ونشرت صحف سودانية صورا تظهر تصاعد ألسنة لهب هائلة من المصنع المنكوب.
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