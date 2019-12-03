شكرا لقرائتكم خبر عن غريفيث يناقش في الكويت فرص السلام في اليمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم رئيس الوزراء الكويتي الجديد، الشيخ خالدالصباح، حسبما ذكرت صفحة مكتب غريفيث على تويتر .

وهنأ المبعوث الأممي مارتن غريفيث، الشيخ خالد الصباح بتوليه منصب رئيس وزراء الكويت خلال اجتماع عُقِد صباح اليوم. وعبر عن تقديره لدوره البناء في مجلس الأمن خلال السنتين الماضيتين. Advertisements وجمع لقاء آخر اليوم، الثلاثاء، بين المبعوث الأممي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير احمد ناصر المحمد الصباح . وناقشا فرص السلام في اليمن، كما عبر غريفيث عن تقديره لدور الكويت كمؤيد للسلام في المنطقة.

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