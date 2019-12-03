القبض على عصابة تقطع شمال العاصمة عدن

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة تقطع في مديرية الشيخ عثمان شمال المدينة .



وتمكنت قوات طوارئ أمن عدن بمشاركة قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن , قبل قليل, على عصابة تقطع قامت بالتقطع لأحد أفراد قوات الحزام الأمني بالشيخ عثمان قبل أن تطلق النار عليه.

وأفاد مصدر في التوجيه المعنوي بأن أحد أفراد الحزام الأمني بالشيخ عثمان تعرض لمحاولة تقطع بين جولتي السفينة والكثيري, أثناء ذهابه لأداء الواجب في جولة القاهرة.

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وأوضح المصدر مسلحين مجهولين كانا على متن سيارة نوع سنتافي لون رصاصي حاولت تعترض طريق أحد أفراد الحزام كان على متن دراجته النارية ويدعى (م.ي.م.ح) , وذلك أثناء ذهابه لموقع عمله في جولة القاهرة.

وأكد بأن المسلحين أطلقوا النار على الجندي الذي باشرهم بالرد عبر إطلاقه عدة طلقات من سلاحه نحوهم مما جعلهم يفقدون السيطرة على سيارتهم واصطدموا بقاطرة, فيما تسبب ذلك بعطل في سيارتهم قبل أن يلوذوا بالفرار تاركين سيارتهم معطلة , ولم يصب الجندي باذى.

وأضاف المصدر بأن قوات طوارئ أمن عدن والتي كانت بالقرب من موقع الحادثة انطلقت مباشرة إثر سماعهم طلقات النار وقامت بملاحقة المسلحين وألقت القبض عليهم وتسليمهم لإدارة أمن عدن , بعد أن تأكد لهم بأنها كانت عملية تقطع.