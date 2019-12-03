مصطفى نعمان : الشهيد الحمادي كان نموذجاً فريداً بين أقرانه وعسكرياً محباً لوطنه

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

عبر الدبلوماسي اليمني السابق، مصطفى نعمان، عن أسفه لرحيل قائد اللواء 35 مدرع، العميد، عدنان الحمادي الذي استشهد البارحة في حادثة إغتيال تعرض لها في مديرية المواسط بمحافظة تعز .



وقال نعمان في منشور له بالفيسبوك "رحم الله الشهيد العميد عدنان الحمادي.. كان نموذجا فريدا بين اقرانه .. عسكريا محترفا محبا لوطنه ومحترما للقسم العسكري الذي اداه" ..

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وأضاف "كان بامكانه ان يلتحق بعدد من اقرانه الذين فروا ويقضون أوقاتهم بين العواصم .. او ان يكون مرفها كأولئك الذين اقتحموا المؤسسة العسكرية بحكم القرابة دون تجربة ولا خبرة ولم يخوضوا معركة يوما!" .

وتابع "عدنان الحمادي هو حتما اعظم قائد عسكري من تعز ولم يسبقه احد الى تلك المكانة في قلوب ابنائها وقلوب كل من يحبها ويحرص على كرامتها!" .. مؤكداً أن عدنان وعبدالرقيب نموذجان استثنائيان يستحقان الاحترام ! .

ووعد نعمان بكشف رسائل تبادلها مع الشهيد وكانت تشير الى المخاطر التي تحيط به والمؤامرات التي تحاك ضد اللواء الذي كان يقوده.