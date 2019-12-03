شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: 25 % من طلاب الدول الغنية لا يجيدون القراءة والان نبدء بالتفاصيل

توصلت دراسة دولية نُشرت نتائجها اليوم الثلاثاء ، أن طالبا من بين أربعة طالب في 36 دولة غنية يفتقر لمهارات القراءة، وسوف يعاني في " عالم رقمي و متقلب بصورة متزايدة".

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن دراسة بيزا التي تجرى كل ثلاثة أعوام لعام 2018 أظهرت ارتفاع عدد من لا يجيدون القراءة منذ عام 2009، آخر مرة كان القراءة فيها المحور الأساسي للدراسة.

وقالت المنظمة إن معظم الدول، خاصة العالم المتقدم" سجلت تحسنا ضئيلا في أدائها خلال العقد الماضي، على الرغم من أن الانفاق على التعليم ارتفع بنسبة 15% خلال نفس الفترة".

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وأشار الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا إلى إستونيا تمثل استثناء، حيث قال إنها " تقدمت بسرعة نحو القمة على الرغم من أن إنفاقها أقل بنسبة 30% من متوسط دول المنظمة".

وأضاف" لا يتعين أن تنفق أكثر من أجل أن تصبح أفضل، هذا أمر مهم".

وسجلت كل من البرتغال والسويد وتركيا تحسينات كبيرة. وحقق طالب من بين عشرة طلاب في دول المنظمة، وواحد من بين كل أربعة في سنغافورة، أعلى المستويات في القراءة. ومن ناحية أخرى، تفوق الطلاب في الصين وسنغافورة على أقرانهم في دول المنظمة في الرياضيات.