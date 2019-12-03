طهران: سياسات السعودية لم تحقق أي نتائج في العراق وسوريا ولبنان

قال روحاني خلال استقباله بطهران وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، إن "أمريكا وأوروبا لا ترغبان بإحلال السلام في اليمن ولا إنهاء الحرب، وتسعيان إلى بيع السلاح"، مشيرا إلى أن "أزمة اليمن إحدى أهم القضايا العالقة في المنطقة".

وأضاف، أن "الحرب في اليمن لم تنجز سوى الدمار والقتل وتهديد وحدة الأراضي اليمنية والعداء والحقد بين الشعبين اليمني والسعودي"، مشددا على ضرورة "إنهاء الحرب بشكل عاجل وإعادة الأمن والاستقرار في ظل حوار يمني يمني".

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ودعا الرئيس الإيراني، دول المنطقة، إلى "ترك الماضي خلفها وأن تفكر بالمستقبل وأن تسعى لحل مشاكل المنطقة بالتعاون والحوار"، لافتا إلى أن "سياسات السعودية لم تحقق أي نتائج في العراق وسوريا ولبنان".

وأردف قائلا: "نأمل من المسؤولين السياسيين في السعودية تغيير سياساتهم في المنطقة، ولا مشكلة لدينا في إعادة النظر في علاقاتنا مع السعودية وتنمية العلاقة مع جميع دول الجوار".