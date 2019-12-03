العثور على فتاة أيزيدية في الانبار كانت رهينة لدى 'داعش'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية من شرطة محافظة الانبار تمكنت من العثور على فتاة إيزيدية من سنجار كانت رهينة لدى تنظيم داعش".

وأضاف أنه "جرى نقل الأيزيدية لعدة مناطق في العراق وسوريا حتى وصلت إلى قضاء هيت".

