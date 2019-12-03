العثور على فتاة أيزيدية في الانبار كانت رهينة لدى 'داعش'

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الثلاثاء، بالعثور على فتاة أيزيدية في قضاء هيت كانت محتجزة لدى تنظيم "داعش".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية من شرطة محافظة الانبار تمكنت من العثور على فتاة إيزيدية من سنجار كانت رهينة لدى تنظيم داعش".
وأضاف أنه "جرى نقل الأيزيدية لعدة مناطق في العراق وسوريا حتى وصلت إلى قضاء هيت".
وأضاف أنه "جرى نقل الأيزيدية لعدة مناطق في العراق وسوريا حتى وصلت إلى قضاء هيت".
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