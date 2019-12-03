هكذا صوت العرب لـ محمد صلاح في جائزة الكرة الذهبية

واحتل ميسي المركز الأول برصيد 686 نقطة بفارق 7 نقاط فقط عن وصيفه ومدافع نادي ليفربول ، فيرجيل فان دايك، الذي حصد 679 نقطة. ثم جاء كريستيانو رونالدو في المركز الثالث برصيد 476 نقطة، ساديو ماني في المركز الرابع برصيد 347 نقطة ومحمد صلاح في المركز الخامس برصيد 178 نقطة.



وفيما يلي صوت الصحفيين العرب المصوتين في الجائزة التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية:

الجزائر

1-ساديو ماني وفيما يلي صوت الصحفيين العرب المصوتين في الجائزة التي تنظمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية:الجزائر1-ساديو ماني 2- ليونيل ميسي 3-رياض محرز 4-فيرجيل فان دايك 5-سيرجيو أجويرو السعودية

1-كريستيانو رونالدو 2-ليونيل ميسي 3-برناردو سيلفا 4-رياض محرز 5-محمد صلاح مصر

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1-ساديو ماني 2-ليونيل ميسي 3-محمد صلاح 4-فيرجيل فان دايك 5-كريستيانو رونالدو وبذلك يكون يكون عدد الدولة العربية المصوتة في الجائزة 20 دولة، وتتبقى دولتان لم يكن لهما حق التصويت في الوطن العربي، وهما، جزر القمر والصومال.



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