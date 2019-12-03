العمل تحدد موعد صرف الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ للسنوات الثلاث الماضية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، موعد صرف الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ للسنوات الثلاث الماضية. وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء العراقية، أنه "سيتم صرف الرواتب المتراكمة للمعين المتفرغ للسنوات ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ في بغداد والمحافظات، عبر (الماستر كارد) ابتداءً من ٢٠١٩/١٢/١٥"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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