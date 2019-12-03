مقتل وإصابة 48 شخصاً جراء حريق داخل منطقة صناعية في الخرطوم

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي، أن "عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصا، هم ستة قتلى، وستة جرحى بحالة حرجة، و36 جريحاً بحالة متوسطة وقليلة الخطورة".

ودعت اللجنة، الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى "الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفي الدولي ومستشفي حاج الصافي".

