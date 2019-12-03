مقتل وإصابة 48 شخصاً جراء حريق داخل منطقة صناعية في الخرطوم

قُتل وأصيب 48 شخصاً، الثلاثاء، بحريق هائل شب في المنطقة الصناعية بحري في العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.
وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية في تقريرها الأولي، أن "عدد المتضررين وصل إلى 48 شخصا، هم ستة قتلى، وستة جرحى بحالة حرجة، و36 جريحاً بحالة متوسطة وقليلة الخطورة".
ودعت اللجنة، الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى "الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفي الدولي ومستشفي حاج الصافي".
ودعت اللجنة، الأطباء وبقية الكوادر الصحية إلى "الإسراع بتغطية مستشفى بحري وبقية المستشفيات المجاورة، خاصة المستشفي الدولي ومستشفي حاج الصافي".
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