بمعدل الفين وثلاث مئة متر مكعب من الوقود والمنتجات النفطية المختلفة، استأنفت هيئة توزيع الجنوب التابعة لشركة المنتجات النفطية عملها ضمن مستودعات البصرة وبشكل طبيعي، بعد توقف اضطراري لها بسبب التظاهرات، وما تلا ذلك من تداعيات. وشكلت الشركة بكوادرها المختلفة خلية ازمة عملت على رفد المحطات بالوقود، رغم تعرض بعضها للاحتراق. عمليات التوزيع كانت وفقا للاستهلاك المحلي بالإضافة لرفضها جميع محافظات العراق. وتقوم الهيئة باستلام المنتجات النفطية من مصفى الشعيبة غرب محافظة البصرة طيلة الفترات العصيبة التي صاحبت التظاهرات بنقل المشتقات النفطية، من خلال شركة خطوط الانابيب وضمن كميات الاستهلاك المحلي اليومي للمنتجات النفطية التي تصل الى اكثر من 24 مليون لتر في اليوم.



يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بعد التوقف بسبب التظاهرات... هيئة توزيع الجنوب تستأنف عملها مجددا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.