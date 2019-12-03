"التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة في الخليل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء، بشدة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إقامة مستوطنة استعمارية جديدة، في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه: "إن هذا التصعيد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

ودعا الأمين العام للمنظمة المجتمع الدولي، وبشكل خاص مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تضع حدا لسياسات الاستيطان الإسرائيلي التي من شأنها تقويض جهود حل الدولتين.

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وصادق وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، الأحد الماضي، على البدء بالتخطيط لبناء حي استيطاني في قلب مدينة الخليل الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بأغلبية ١٤ عضوا من إجمالي أعضائه الـ١٥ على رفض القرار الأمريكي، الذي أصدره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في ١٨ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير مخالفة للقانون الدولي".

كما أعلن وزراء الخارجية العرب، في ختام دورة غير عادية عقدت بالقاهرة يوم ٢٥ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي برئاسة العراق، أن القرار الأمريكي باطل وملغي وليس له أثر قانوني.

وأشاروا إلى أن القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة.