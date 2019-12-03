بوتين: توسع الناتو تهديد يواجه بلادنا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن توسع حلف شمال الأطلسي بضم عدد أكبر من الأعضاء يعتبر أحد التهديدات التي تواجه بلادنا.

وفي الأونة الأخيرة شهد الناتو خلافات واسعة بين قادة الدول الأعضاء بعد أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة حلف شمال الأطلسي بـ"الموت السريري".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح قائلا الثلاثاء: "إن حلف شمال الأطلسي أصبح أكثر مرونة وإنه لا يليق اعتباره أنه في حالة موت سريري".

وأكد ترامب، الثلاثاء، أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة "موت دماغي" مهينة وبغيضة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، قبيل القمة، إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة، وأعتقد أن ذلك مهين للغاية".

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وأثارت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل بعد أن وصف حالة الناتو بـ"الموت السريري".

وقال ماكرون، الشهر الماضي، إن "ما نعيشه حاليا هو موت سريري لحلف شمال الأطلسي"، مرجعا ذلك إلى الابتعاد الأمريكي وسلوك تركيا العضو في الحلف.

وأضاف ماكرون، في مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" الأسبوعية أنه "يجب أن نوضح الآن ما هي الغايات الاستراتيجية لحلف الأطلسي"، داعيا من جديد إلى "تعزيز" أوروبا الدفاعية قبيل قمة لحلف "الناتو" في لندن مطلع ديسمبر/كانون الأول.

وتابع: "ليس هناك أي تنسيق للقرار الاستراتيجي للولايات المتحدة مع شركائها في حلف شمال الأطلسي ونحن نشهد عدوانا من شريك آخر في الحلف، تركيا، في منطقة تتعرض مصالحنا فيها للخطر، من دون تنسيق"، معتبرا أن "ما حصل يمثل مشكلة كبيرة للحلف".

ووسط تلك الظروف تساءل الرئيس الفرنسي بشكل خاص عن مستقبل المادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي التي تنص على تضامن عسكري بين أعضاء التحالف في حال تعرض أحدهم لهجوم.

وقال ماكرون: "ما هي المادة 5 غدا؟ إذا قرر نظام بشار الأسد الرد على تركيا، هل سنقوم بالتدخل؟ هذا سؤال حقيقي".