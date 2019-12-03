شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول تعزيزات من 500 مقاتل لسجن الحوت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصول تعزيزات من 500 مقاتل لسجن الحوت الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 ذكرت فضائية الحدث فى خبر عاجل لها وصول تعزيزات من 500 مقاتل إلى سجن الحوت فى ذى قار و150 مقاتلا آخرين إلى سجن البصرة.

Advertisements وأفادت القناة أن عمليات بغداد تعلن إطلاق دفعة جديدة من المتظاهرين المعتقلين بعد الموافقة القضائية. فيما أشار ناشطون للحدث أن هناك أكثر من 50 قتيلاً و1000 جريح من 30 عشيرة فى النجف.

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