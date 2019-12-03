شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوتين: توسع حلف شمال الأطلسى يشكل تهديدا لروسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بوتين: توسع حلف شمال الأطلسى يشكل تهديدا لروسيا الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن توسع حلف شمال الأطلسى "الناتو" يشكل تهديدًا لروسيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: توسع حلف شمال الأطلسى يشكل تهديدا لروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.