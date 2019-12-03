غداً.. جامعة القاهرة تكرم طلاب علوم الفائزين في مسابقة "IGEM" العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غدا.. جامعة القاهرة تكرم طلاب علوم الفائزين في مسابقة IGEM العالمية

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

يكرم رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، غدًا الأربعاء، فريقًا من طلاب كلية العلوم الفائزين بالميدالية البرونزية، في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية "IGEM".



وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن فريق طلاب كلية العلوم شارك في المسابقة، التي عقدت في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر الماضي، بولاية بوسطن في أمريكا، بمشروع ابتكاري لإيجاد حل لمشكلة نقص المياه بأفكار غير تقليدية، حيث يطور الفريق طريقة لتحلية المياه، باستخدام كائنات دقيقة آمنة تكون بديل لوسائل التحلية المكلفة، التي تستهلك طاقة كبيرة وتكون ضارة بالبيئة.

يذكر أن المسابقة العالمية للهندسة الوراثية "IGEM"، هي من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، وشارك فيها فريق من طلاب كلية العلوم المكون من 8 طلاب من أقسام الأحياء، والتقنية الحيوية، والهندسة، وعلوم الحاسب، والطلاب الذين شاركوا هم تسنيم محمد، وعائشة هشام، ومريم محمد، ومنة الله محمود، ولينا حمزة، ويوسف محمود، وفاروق عادل، وطارق جلال.