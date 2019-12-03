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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس موريتانيا يضع حجر الأساس لمقر البرلمان الجديد الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365_متابعات وضع الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى، اليوم الثلاثاء، في العاصمة (نواكشوط) حجر الأساس لمقر البرلمان الجديد.

ويضم مبنى المقر، المؤلف من 3 طوابق، 165 مكتبا للنواب وعشرات قاعات الاجتماعات الخاصة باللجان ومكاتب لنواب رئيس البرلمان وللترجمة وللإداريين وللأمانة العامة للبرلمان، إضافة إلى استراحة للحكومة ومطعم وقاعة كبرى للجلسات العلنية. وجرى حفل وضع حجر الأساس بحضور رئيس البرلمان إسماعيل بده الشيخ سيديا، وقادة القوات المسلحة وقوات الأمن.

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