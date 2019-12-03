القاضي إبراهيم إدعى على 3 أشخاص بجرم إنشاء شركات وهمية

النائب ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​، إدعى على ثلاثة أشخاص إثنين منهم موظفان في ​وزارة المالية​ بجرم إنشاء شركات وهمية بهدف الإستيلاء على الأموال العامة من خلال تقديم طلبات استرداد البدل عن ​الضريبة​ على ​القيمة المضافة​ والتي بلغ مجموع قيمتها أربعة مليارات ليرة لبنانية وذلك عن طريق التوزير واستعمال المزور. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في ​بيروت​ بالإنابة جورج رزق.

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