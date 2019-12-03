الرئيس عون: اسعى لحل الازمة التي ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في اليوم الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، أن حقوق هذه الشريحة لا يجب أن تُستجدى، بل يجب أن تتضافر كافة الجهود لتأمينها لهم حفاظاً على كراماتهم، وتفاعلهم الطبيعي مع المجتمع.

ولفت إلى ايمانه بأهمية تعزيز أطر دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وخصوصاً في مجالي الدراسة والعمل، للاستفادة أولاً من طاقاتهم الخاصة، ولتأمين الدعم اللازم لهم ولعائلاتهم.

وشدد الرئيس عون على قيامه بمساع مختلفة لحل الأزمة الراهنة التي ترزح تحتها المؤسسات والجمعيات التي تعنى بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة، على الرغم من التعقيدات والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، لأن هذا الملف لا يمكنه انتظار الحلول وجلاء المشاكل.

والتقى الرئيس عون اعضاء مجموعة "حوار وجسور" الذين اجروا حوارا مع رئيس الجمهورية، في حضور مستشاره لشؤون الحوار المسيحي – الاسلامي السيد ​ناجي خوري​، تناول مواضيع الساعة وابعاد الازمة الراهنة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وردّ الرئيس عون على اسئلة الحاضرين مؤكدا العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمختلف وجوه الازمة، ومشددا على استمرار عملية ​مكافحة الفساد​ ومجددا الدعوة للمواطنين الى المساهمة في كشف الفاسدين والمرتشين والمتلاعبين بلقمة عيش المواطن.

وركز رئيس الجمهورية على دور القضاء بعد ​التعيينات​ الاخيرة التي من شأنها المساعدة في محاسبة المرتكبين وتحقيق العدالة.

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى رئيسة مفوضية ​الاتحاد الاوروبي​ السيدة اورسولا فون دير لاين، مهنئا بانتخابها وبالثقة التي حازت عليها من ​البرلمان الاوروبي​، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مسؤولياتها "للحفاظ على روح التعاون ​البناء​ بين دول الاتحاد والارث التاريخي المميز لدوله".

وعبّر الرئيس عون في برقيته عن اعتزاز ​لبنان​ بالعلاقات التي تربطه بالاتحاد الاوروبي، وسعيه الى "تعزيز الشراكة معه لتحقيق الاهداف التي نلتقي حولها والمرتكزة على تعزيز ​السلام​ والتنمية الدوليين، كما لتوثيق تعاوننا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والانسانية وغيرها".

وتلقى الرئيس عون برقية تهنئة ب​عيد الاستقلال​ من الرئيس الايراني الشيخ ​حسن روحاني​، تمنّى فيها للبنان المزيد من الرفعة وللشعب اللبناني العزة. وجاء في البرقية: "كلي ثقة كما في السابق بأن تثمر مبادرات فخامتكم والمسؤولين والشعب اللبناني، استقراراً وامناً وتقدماً متزايداً لبلادكم. والجمهورية الاسلامية الايرانية كما دأبت دائما لن توفر جهداً لتعزيز التعاون الثنائي، تماشياً مع المصالح المشتركة للبلدين".

الى ذلك، ابرق الرئيس عون الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز معزياً بوفاة الامير متعب بن عبد العزيز آل سعود.