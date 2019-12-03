التيار الاصلاحي لحركة فتح: لأنشاء غرفة مشتركة لادارة الازمة المعيشية الفلسطينية

دعا تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة "فتح"، الفصائل و​القوى الوطنية​ والاسلامية والجمعيات ومؤسسات ​المجتمع المدني​ ورجال الاعمال بالشراكة مع ​الاونروا​ الى المبادرة بأنشاء غرفة مشتركة لادارة الازمة المعيشية التي يئن تحت وطأتها اابناء ​المخيمات​ في ظل الازمة ال​لبنان​ية المستفحلة، والى مواجهة تحدياتها والعمل على تحشيد التمويل لها، بشكل عاجل، لنستطيع معا التخفيف من مخاطر الازمة الاقتصادية وتقديم الحد الادنى من الحقوق الانسانية لابناء شعبنا الفلسطيني ريثما تنجلي هذة الغمامة السوداء عن لبنان الشقيق.

وقالت التيار في بيان، امام الازمة المعيشية الضاغطة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في المخيمات، التي تشكو اصلا من تدني في مستوى المعيشة وارتفاع نسبة ​البطالة​، ليطل علينا شبح الجوع الذي يمكن ان يلحق بابناء شعبنا وخصوصا تلك العائلات المستورة الاشد فقرا ًمن جراء الغلاء الفاحش لاسعار السلع الاستهلاكية وحليب الاطفال

واضاف: في ظل هذة الظروف الحرجة والتي تتطلب التزاماً وطنياً ودينياً واخلاقياً وانسانيا تجاه شعبنا، نجد من الضرورة مطالبة ​الانروا​ برفع وتيرة جهودها لتأمين الحاجات الغذائية و العمل على زيارات ميدانية من قبل المشرفين الاجتماعيين للوقوف على الواقع المعيشي وادراج عائلات اضافية هي في اشد الحاجة نتيجة الظروف الاقتصادية، وتأمين الادوية الضرورية حيث ان ارتفاع اسعارها افقد المرضى قدرتهم على شرائها ونهيب بابناء شعبنا من تجار واصحاب المحلات الرأفة بأهلهم وعدم زيادة الاسعار عكس ما تقتضيه الضرورة .

اضاف اننا في تيار الاصلاح الديمقراطي، وامام التزامنا هموم شعبنا ندعو وبشكل عاجل، الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الاعمال بالشراكة مع الانروا الى المبادرة بأنشاء غرفة مشتركة لادارة الازمة المعيشية ومواجهة تحدياتها والعمل على تحشيد التمويل لها، لنستطيع معا التخفيف من مخاطر الازمة الاقتصادية وتقديم الحد الادنى من الحقوق الانسانية لابناء شعبنا الفلسطيني ريثما تنجلي هذة الغمامة السوداء عن لبنان الشقيق.