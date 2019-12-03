بري تلقى برقية تهنئةً بمناسبة عيد المولد النبوي من رئيس مجلس الشعب السوري

تلقى رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ برقية تهنئةً بمناسبة ​عيد المولد النبوي​ الشريف من رئيس ​مجلس الشعب السوري​ ​حمودة الصباغ​. وكان بري قد استقبل السفير ​جورج خوري​ .

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