عطالله بعد لقائه الرئيس عون: عرضنا مراحل تنفيذ خطة الوزارة لعودة المهجرين

‏اشار وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​، الى اننا "عرضنا مراحل تنفيذ خطة الوزارة لعودة المهجرين، علماً انّ اعتمادات الوزارة في موازنة 2019 لم تُنقل بعد من ​وزارة المال​ الى صندوق ​وزارة المهجرين​".

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