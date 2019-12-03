عدوان: سنكثف الاجتماعات لنقر بأسرع وقت قانون استقلالية القضاء

أكد عضو تكل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، بعد اجتماع ​لجنة الادارة والعدل​ النيابية ان "اللجنة قررت تكثيف اجتماعاتها لكي تقر بأسرع وقت قانون استقلالية ​القضاء​"، مشيراً الى ان "هذا القانون محوري وأساسي في ظلّ كل الظروف التي يعيشها البلد".

واعتبر عدوان ان "المعركة الأساسية التي يريدها الناس هي استعادة الثقة ب​الدولة​ ومؤسساتها وهذه الثقة لا تعود إن لم تكن هناك مكافحة حقيقية للفساد وذلك لا يحصل من دون قضاء عادل وتطبيق".