عدوان: سنكثف الاجتماعات لنقر بأسرع وقت قانون استقلالية القضاء

أكد عضو تكل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، بعد اجتماع لجنة الادارة والعدل النيابية ان "اللجنة قررت تكثيف اجتماعاتها لكي تقر بأسرع وقت قانون استقلالية القضاء"، مشيراً الى ان "هذا القانون محوري وأساسي في ظلّ كل الظروف التي يعيشها البلد".
واعتبر عدوان ان "المعركة الأساسية التي يريدها الناس هي استعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها وهذه الثقة لا تعود إن لم تكن هناك مكافحة حقيقية للفساد وذلك لا يحصل من دون قضاء عادل وتطبيق".
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