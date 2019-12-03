اعتصام لذوي الارادة الصلبة في جمعية المواساة في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يصادف 3 كانون الأول من كل عام، وتضامناً مع كافة المؤسسات المختصة، وبدعوة من الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، نفّذ أبناء قسم التأهيل المهني الخاص في ​جمعية المواساة​ في صيدا اعتصاماً بمشاركة رئيسة الجمعية عرب كلش وأعضاء المجلس الإداري ومديرة الجمعية مي حاسبيني والأهالي والموظفين وذلك أمام مبنى جمعية المواساة، لرفع الصوت عالياً والمطالبة بالاهتمام اللازم من قبل الدولة كي لا تكون المؤسسات المختصة مهددة بالإقفال لأن الخطر بات يهدد ​الأطفال​ ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعاني ذوي الارادة الصلبة من عدم الاهتمام الرسمي لتأمين الدعم اللازم لهم في ظل ​الأزمة​ الاقتصادية التي يمر بها ​لبنان​.

وقالت مديرة جمعية المواساة مي حاسبيني: نرفع صرختنا اليوم لتأمين حياة كريمة لذوي الإرادة الصلبة وأن تولي ​الدولة اللبنانية​ اهتماماً بهذه الشريحة من أبناء المجتمع كي يندمجوا مع باقي أبناء المجتمع وأن يكونوا من أوليات اهتمام الدولة.

ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وأنشدوا النشيد الوطني حاملين يافطات تحمل عبارات تطالب بحقوقهم.