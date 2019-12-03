ضاهر: حكومة إختصاصيين برئاسة الحريري تخفف من حجم الكارثة

اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "​حكومة​ من الاختصاصيين برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ قد تكون هي الوحيدة القادرة على التخفيف من حجم الكارثة المالية والاقتصادية مع الأخذ في الاعتبار هواجس بعض الأطراف التي لها تمثيلها الشعبي والنيابي".

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