أصدر النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ القاضي غسان منيف عويدات تعميما طلب فيه الى النيابات العامة الأستئنافية ومفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ وقضاة التحقيق الإستماع الى إفادة الأطباء في القضايا الناشئة عن ممارسة المهنة من قبلهم مباشرة من دون تكليف الضابطة ​العدلية​ للاستماع إليهم فيها.



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كانت هذه تفاصيل خبر عويدات أصدر تعميما طلب فيه الاستماع الى إفادة الاطباء من قبل القضاة مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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