نفذ عدد من طلاب مركز عدنان ورائدة القصار لرعاية أطفال الشلل الدماغي، تجمعاً أمام المركز بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، واحتجاجا على عدم توقيع العقود للعام 2019 حيث عبر الأطفال عن مطالبهم المحقة والمشروعة.
ورفع الطلاب خلال الوقفة لافتات تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار وإحالة الفواتير إلى وزارة المالية قبل 15 الحالي للصرف، كما تم الشديد على أن مؤسسات محمد خالد الاجتماعية لن تقفل ابوابها بوجه طلابها، وستبقى تتحمل مسؤولياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسات محمد خالد الاجتماعية: لن نقفل الابواب بوجه الطلاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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