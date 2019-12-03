اعتبر وزير الدوة لشؤون التجارة الخارجية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "كل من لا يأبه لمعاناة وطنه ويترك الأبواب مشرّعة لتخبط الناس في القلق على مصير ارزاقهم واعمالهم واستقرارهم، بإنتظار أوامر خارجية هو شريك في جر البلد إلى الفوضى التي تؤدي الى الانهيار"، مشيرا الى أنه "إذا انهارت ثقة الناس بوطنهم فعلى الوطن السلام".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد : كل من لا يأبه لمعاناة وطنه بإنتظار أوامر خارجية هو شريك في جر البلد إلى الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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