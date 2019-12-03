شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سياحة البرلمان: السياحة صناعة سلعية وخدمية وتتطور فى مصر بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن السياحة صناعة سلعية وخدمية والدولة تعمل على تطويرها، لافتا إلى أن السياحة فى مصر تتطور بشكل كبير، وأن الإقبال على الاستثمار ارتفع بشدة نتيجة القرارات الرئاسية والتحركات الدبلوماسية الناجحة والزيارات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع مصر على خريطة العالم وأصبح لها كلمتها المسموعة، بالإضافة إلى البرنامج الاقتصادى المصرى والمشروعات القومية التى تظهر يوم بعد يوم كالشمس على أرض الواقع إلى جانب دخول مصر فى أفريقيا، مضيفا "كل هذه الإنجازات أعطت لنا مناخ عال الجودة مما كان لذلك آثار إيجابية فى أن السياحة المصرية بدأت تتعافى".

وقال رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إنه يجب أن ندرس الأسواق التى نستهدف جذبها لمصر، وفتح أسواق جديدة بها، فضلا عن دراسة سيكولوجية السائح وكذلك دراسة الأسواق التى نحتاجها فى معاملة السائح وإعادة النظر فى السياحة، مضيفاً أن هناك إقبال شديد على الاستثمار فى المجال السياحى، وأنه لابد من إزالة أية عقبات وحل مشاكل المستثمرين لأنه سيكون سببا فى جذب مستثمرين جدد.

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وأضاف رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن اللجنة تستهدف حل مشاكل المستثمرين سواء أجانب أو مصريين الذين يعملون فى قطاع السياحة، حيث أن المستثمر الموجود ومدى رضاه عن الخدمات التى يحصل عليها ستكون سببا فى جذب مستثمرين جدد.

أما بالنسبة للسياحة العلاجية فقد أوضح عمرو صدقى، رئيس اللجنة، أن دور السياحة يتعاظم فى هذا المجال نحو ما يقرب من 80%، قائلا "الاستشفاء ليس بالضرورى أن يكون فى مستشفى، ووزارة الصحة أعلنت 1356 موقع يصلح للسياحة الاستشفائية وهذا رقم يفوق أى تصورات وغير موجود فى أى مكان فى العالم".

وطالب رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب بإلقاء الضوء على صناعة السياحة ومعرفة أهمية السياحة للمواطن قبل أهميتها للدولة من خلال حملة قومية على مستوى جميع الوزارات ومؤسسات الدولة لتوعية الجميع بأهمية السياحة.