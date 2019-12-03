شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بزيادة سيارات السرفيس بكفر الشيخ..وهجوم على التوك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلبى إحاطة مقدمة من النائب فتحى الشرقاوى، بشأن سرعة تشغيل سيارات سرفيس داخل مدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وسرعة تشغيل خط سيارات سرفيس من مساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السكنية إلي داخل مدينة فوة.

وعقب اللواء محمد بندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، مؤكدا وجود مشكلات بشأن المواقف وسيارات السرفيس، وأشار إلى تضامن المحافظة مع طلب النائب فتحى الشرقاوى، قائلا: "بالنسبة لمطوبس، يوجد 17 موقف سرفيس، وحاولنا خلال الشهور الماضية نعمل مثل القاهرة بإدخال شركات ونعطيها خطوط لمواجهة احتكار سيارات الأجرة، ولكن كانت هناك ظروف حالت دون تحقيق ذلك، وسندرس إدخال شركات فى أقرب وقت، سنحاول حل هذا الموضوع"، وأوصت اللجنة بزيادة عدد سيارات السرفيس فى مدينة مطوبس.

وانتقد سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، انتشار التوك توك بشكل عشوائى وبدون ترخيص، قائلا: "ربنا بلانا بهذه التكاتك، للأسف لابد من تقنين التوك توك وتحديد خط سيره".

أما بالنسبة للطلب الثانى الخاص بسرعة تشغيل خط سيارات سرفيس من مساكن بنك الإسكان بجوار المزرعة السكنية إلي داخل مدينة فوه، قال اللواء محمد بندارى، إن مدينة فوة فيها عدد 50 سيارة سرفيس، وسيتم تزويد تزويد 5 سيارات.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب إحاطة آخر مقدم من النائب فتحى الشرقاوى، بشأن تعدي المواطنين علي مدخل مدينة دسوق من كوبري البدالة حتي داخل المدينة من علي ترعة القضابة، وأوصت بإزالة هذه التعديات فورا.

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من جانبه، طالب النائب فتحي الشرقاوي، نائب كفر الشيخ، بسرعة حل مشكلة نقص سيارات الأجرة السرفيس بمركزى مطوبس وفوه، قائلا: "عايزين سرفيس دي مدينة وحتي مفيهاش تاكسي، وأصحاب التكاتك بيستنزفوا المواطنين".

بدوره، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن حل هذه المشكلات ضرورة للتيسير على المواطنين، كما أن وزارة الداخلية لها دور مهم فى مواجهة انتشار المواقف العشوائية ومخالفات سائقى الأجرة، متابعا: "نحتاج الأمن طبعا والذراع الشرطية"، ودعا المحليات إلى القيام بدورها، وقال إنه لابد من مواجهة أى تقصير أو تخاذل من أى مسئول.