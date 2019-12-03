شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير محافظة كفر الشيخ: تخصيص 3 ملايين جنيه لاستكمال موقف الأتوبيس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمد بندارى، سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، أنه تم تخصيص 3 ملايين جنيه لاستكمال موقف الأتوبيس الجديد وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب هاني النواصرة، بشأن عدم استكمال موقف الأتوبيس الجديد وموقف القاهرة بمدينة كفر الشيخ.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى أن الموقف توقف بسبب عدم توفر الاعتماد المالي، وتم تشكيل لجنة لصرف مستحقات المقاول، ومراجعة نحو 14 عملية، منها عملية تنفيذ هذا الموقف، وتم توفير الاعتماد المالي بمبلغ 3 مليون جنيه، وسيتم التنفيذ للانتهاء منه فى أقرب وقت.

وشهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، مناقشة طلبات إحاطة بشأن نقص عدد سيارات الأجرة السرفيس فى مدينتى فوة ومطوبس، مما تسبب فى معاناة المواطنين فى تنقلاتهم لقضاء مصالحهم، وأوصت اللجنة بزيادة عدد سيارات الأجرة.