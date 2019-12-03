برنامج الدورة التاسعة من البطولة الاحترافية وتأجيل أربع مباريات

تُقام، نهاية الأسبوع الجاري، مباريات الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية، التي ستكون مبتورة من أربع مباريات، بسبب الالتزامات القارية للرباعي، الوداد، والرجاء، ونهضة بركان، ثم حسنية أگادير.
وتعرف هذه الدورة تأجيل مباراة الوداد، وضيفه نهضة الزمامرة، والرجاء بمضيفه الدفاع الحسني الجديدي، نظرا إلى التزام قطبي البيضاء بخوض ثاني جولات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، في حين تم تأجيل مباراتي نهضة بركان أمام أولمبيك خريبگة، ويوسفية برشيد مع حسنية أگادير، للالتزام النهضة، والحسنية بكأس “كاف”.
وتجرى، يوم السبت المقبل، مباراتي الفتح الرباطي أمام ضيفه المغرب التطواني، وسريع واد زم مع أولمبيك آسفي، على أن تقام في اليوم الموالي، مواجهتي مولودية وجدة مع الجيش الملكي، واتحاد طنجة أمام رجاء بني ملال.
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