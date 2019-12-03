طنجة.. ضبط معمل سري لتصنيع الأكياس الممنوعة وحجز 11 طنا من المنتوجات

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي عن ضبط معمل سري لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في مدينة طنجة.

وقالت الوزارة ذاتها، اليوم الثلاثاء، إن لجنة إقليمية مختلطة، تتألف من مندوبية الوزارة، والولاية، وقيادة الدرك، ضبطت، نهاية الأسبوع الماضي، معملا سريا لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة في منطقة شراقة، ضواحي مدينة طنجة.

وحسب المصدر ذاته، فإنه تم حجز 11,19 طن من المنتوجات البلاستيكية، تتكون من حوالي 4 أطنان من المادة الأولية البوليتلين، و7,34 أطنان من الأكياس البلاستيكية الممنوعة، والتامة الصنع، وثلاث آلات تستعمل في تصنيع الأكياس الممنوعة.

وأوضح المصدر ذاته أن السلطات شمعت آليات الإنتاج، وفتح بحث قضائي في هذا الشأن، لترتيب الجزاءات اللازمة.

وتندرج العملية المذكورة، حسب الوزارة نفسها، في إطار عمليات التتبع، التي تسهر عليها الوزارة من خلال مندوبيتها الإقليمية لمختلف وحدات إنتاج الأكياس البلاستيكية، وكذا تتبع إيرادات، وتوزيع المادة الأولية، التي قد تستعمل في صنع الأكياس البلاستيكية الممنوعة.