بين الرجاء والوداد.. جامعة كرة القدم تكشف موعد “ديربي” البطولة

حددت لجنة البرمجة التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، موعد الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء، والوداد البيضاويين، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من البطولة الاحترافية.

ويتقابل الفريقان، في 22 من الشهر الجاري، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس في العاصمة الاقتصادية للمملكة، حيث سيكون الفريق الأخضر هو الطرف المستضيف.

وقبل الديربي، يخوض كل فريق 3 لقاءات مؤجلة، إذ سيواجه الرجاء المغرب التطواني ضمن مؤجل الدورة الرابعة، في 11 دجنبر الحالي، وفي اليوم نفسه يرحل الوداد لمواجهة أولمبيك خريبگة في مباراة مؤجلة عن الأسبوع السادس.

وضمن مؤجلي الجولة السابعة، يستقبل الفريق الأحمر، منتصف الشهر الجاري ضيفه الجيش الملكي، في حين يحل النادي الأخضر ضيفا على سريع واد زم.

ويستضيف الرجاء لحساب مباراة مؤجلة عن الأسبوع السادس حسنية أگادير، ثلاثة أيام قبل الديربي، بينما يواجه الوداد، في اليوم، نفسه مضيفه رجاء بني ملال، في لقاء مؤجل عن الدورة الثامنة.