قال الإيطالي “جورجيو كيليني”، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إن ريال مدريد سرق جائزة الكرة الذهبية، الموسم الماضي، من البرتغالي “كريستيانو رونالدو.”
وأشار “كيليني”، في تصريحات لـ”سكاي سبور إيطاليا”، أنه تمت سرقة الجائزة من زميله الحالي في اليوفي، لأن الفريق الملكي أراد التأكيد للاعب أنه لن يستطيع الفوز بها.
وأكد مدافع السيدة العجوز أن الكرواتي “لوكا مودريتش”، المتوج بالكرة الذهبية في الموسم الماضي، لم يكن يستحقها، موضحا أن حصوله عليها كان إشارة من الريال لإيقاف فوز رونالدو بها.
وعن تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بالجائزة، أمس الاثنين، قال “كيليني”: “هذا الموسم كان أكثر توازنا، لكن بمنطق منح الجائزة للفائز بدوري أبطال أوربا، فإن “ڤان ديك” كان الأجدر بها، أما الموسم الماضي فكان يجب أن يفوز بها “غريزمان”، أو “بوغبا”، أو “مبابي”، بعد تتويجهم بكأس العالم”.
كانت هذه تفاصيل خبر أكد أن مودريتش لم يستحقها الموسم الماضي.. كيليني: “الريال سرق الكرة الذهبية من رونالدو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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