كأس محمد السادس.. الاستعانة بـ”الڤار” بدءا من ربع النهائي

يتجه الاتحاد العربي لكرة القدم، اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد “الڤار”، في مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بدءا من دور ربع النهائي.

وأكد رجاء ﷲ السلمي، الأمين العام لاتحاد اللعبة العربي، جاهزية كل الملاعب التي ستستضيف مباريات دور الربع من الكأس العربية، لتطبيق تقنية “الڤار”.

وكشف السلمي، وفقا لتقارير إعلامية سعودية، أن بعض الدول التي تأهلت أنديتها إلى ربع نهائي كأس محمد السادس، ستشهد تطبيق التقنية للمرة الأولى، وذلك بعد تزويدها بالمعدات اللازمة.

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وخاض 30 حكما عربيا، أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، تدريبا عمليا على تقنية حكم الفيديو المساعد، يمتد لأربعة أيام أخرى، وذلك في أول دورة ينظمها الاتحاد العربي في معهد إعداد القادة.

وكانت الاتحاد أدخل تقنية “الڤار” في النسخة الماضية من الكأس، التي حملت اسم كأس زايد، بداية من دور نصف النهائي، بينما يتم تطبيقها في الدورة الحالية من ربع النهائي.

يذكر أن كرة القدم الوطنية ممثلة في الكأس العربية بفريقي الرجاء الرياضي، وأولمبيك آسفي، علما أن عملية سحب قرعة دور الربع ستتم غدا الأربعاء.