لخلافة الصربي ميتشو.. الزمالك المصري يتعاقد مع كارتيرون

أعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي “باتريس كارتيرون” للإشراف على تدريبات الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.
ويتولى “كارتيرون” تدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، كان آخرها السقوط بثلاثية نظيفة أمام مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، برسم أولى جولات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وأكد بطل كأس مصر أن سامي الشيشيني، وأمير عبد العزيز، سيكونا مدربان مساعدان للمدرب الفرنسي، في حين يتولى اليوناني أنطونيو مهمة المعد البدني.
وسبق لـ”كارتيرون” تدريب فريق الرجاء الرياضي، حيث تعاقد معه الفريق الأخضر، متم يناير الماضي، قبل أن يتم الانفصال عنه، في نونبر الماضي، بعد الهزيمة الأولى للنسور الخضر في البطولة الاحترافية أمام يوسفية برشيد.
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