أسرى عسقلان يقررون الإضراب عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قرر أسرى "عسقلان" وعددهم 33 أسيرا الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من يوم غد الأربعاء، وذلك رفضا لعمليات القمع المستمرة والمتصاعدة بحقهم منذ أكثر من شهر.

وقال نادي الأسير إن "إدارة معتقلات الاحتلال، وفي خطوة قمعية جديدة قامت بنقل عشرة أسرى من المعتقل، وأبلغتهم أنها وفي حال تنفيذهم الإضراب، ستنقلهم إلى 'المعبار' قسم 12، وهو قسم عبارة عن زنازين لا تصلح للعيش الآدمي ومليئة بالحشرات، علما أن جزءًا من الأسرى هم من المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة".

وأضاف أن "إدارة معتقلات الاحتلال دمرت وخربت كافة مقتنيات الأسرى، في عملية قمع نفذتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ونقلت على إثرها كافة الأسرى إلى معتقل 'نفحة'، عدا مجموعة من الأسرى المرضى الذين احتجزتهم في 'المعبار' في ظروف قاسية. وقبل عدة أيام أعادت إدارة المعتقلات الأسرى المنقولين إلى معتقل 'عسقلان'، ليجدوا كافة مقتنياتهم مدمرة، كما وجدوا مصحفا عليه آثار أقدام، الأمر الذي دفع الأسرى إلى رفض استلام أي من مقتنياتهم المدمرة، ووجهوا رسالة احتجاج إلى مدير المعتقل".

وختم نادي الأسير بالقول إن "إدارة معتقلات الاحتلال صعدت من عمليات القمع منذ مطلع العام الجاري، كان أبرزها في معتقلي 'عوفر' والنقب".