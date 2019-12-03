الكرة الذهبية: الكشف عن نقاط أول 10 لاعبين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن نقاط أول 10 لاعبين تنافسوا على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2019. وتوّج نجم وقائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بالجائزة أمس، الإثنين، للمرة السادسة في مسيرته. ونشرت "فرانس فوتبول" النقاط الكاملة لأول 10 لاعبين في ترتيب الكرة الذهبية: 1. ليونيل ميسي 686 نقطة 2. فان دايك 679 نقطة 3. كريستيانو رونالدو 476 نقطة 4. ساديو ماني 347 نقطة Advertisements 5. محمد صلاح 178 نقطة 6. كيليان مبابي 89 نقطة 7. أليسون بيكر 67 نقطة 8. روبرت ليفاندوفسكي 44 نقطة 9. برناردو سيلفا 41 نقطة 10. رياض محرز 33 نقطة.

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