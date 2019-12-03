3 منخفضات جوية في طريقها للبلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن انخفاضا طفيفا آخر سيطرأ على درجات الحرارة وتزداد برودة الجو مساء اليوم، الثلاثاء.

وأشارت الخرائط الجوية إلى حلول الأجواء الشتوية في غضون أيام معدودة، بعدما طال انتظارها.

وذكرت الأرصاد الجوية أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي بارد وماطر مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بعد غد الخميس.

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ومن المتوقع أن تكون البلاد، الخميس، تحت تأثير منخفض جوي وتهطل الأمطار في ساعات الصباح في المناطق الشمالية وتكون غزيرة ورعدية أحيانا، ثم تنتشر تدريجيا خلال ساعات النهار لمناطق الوسط، وتكون الأجواء باردة نسبيا بوجه عام، وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل واضح خصوصا في الجبال مع فرصة لزخات محلية متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية نهارا تتحول إلى شمالية في ساعات الليل المتأخر مع طقس بارد جدا في ساعات فجر يوم الجمعة المقبل.

ومن المتوقع كذلك أن تتأثر البلاد، مطلع الأسبوع المقبل وتحديدا من مساء الأحد، بمنخفض جوي جديد يبدو مميزا ووفيرا من حيث كميات الأمطار المصاحبة له ومدة مكوث أطول من المنخفضات التي شهدها الأسبوع الجاري لغاية الآن.