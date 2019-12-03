مصر: وفاة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، إن الفنان المصري الشعبي، شعبان عبد الرحيم، توفي عن عمر يناهز 62 عامًا.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن عبد الرحيم توفي داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية.

وولد عبد الرحيم عام 1957، ونشأ بحي الشرابية في القاهرة، وقدم أغان حظيت باستقبال كبير من الجمهور العربي، حيث أن أغانيه واكبت الأحداث السياسية والاجتماعية، وجاءت جميعها بلحن موسيقي واحد، وكان من أشهرها أغنية "أنا بكره إسرائيل"و "هبطل السجاير".

وشارك في بعض الأعمال الدرامية منها، فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" من إخراج داود عبد السيد، و"فلاح في الكونجرس"، إخراج فهمي الشرقاوي، إضافةً لعدد من المسرحيات مع الممثل سمير غانم، وكانت له تجربة بمجال تقديم البرنامج التلفزيونية.

وكان آخر ظهور فني له قبل أيام قليلة، في السعودية، وظهر الفنان المصري مؤخرًا في حفلات موسم الرياض، حيث أحيا حفلًا على كرسي متحرك، بعنوان "ليالي المحروسة".