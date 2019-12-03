اليمن.. خلل فني يخرج منظومة كهرباء عدن عن الخدمة

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء باليمن، محمد المسبحي أن منظومة كهرباء عدن خرجت عن الخدمة جراء خلل فني اصاب كيبل 33ك.ف بمحطة باجرش المؤجرة في مديرية خورمكسر.



وذكر المتحدث الرسمي للوزارة محمد المسبحي ان خللا فنيا أدى الى خروج المنظومة الوطنية للكهرباء عن الخدمة ظهيرة اليوم الثلاثاء،عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا..

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وأوضح المسبحي في تصريح أن الفنيين باشروا بإصلاح الخلل على الفور وجميع الطواقم في ادارة التحكم وصيانة الكابلات ومحطات التوليد يعكفون حاليا على إعادة تشغيل منظومة التوليد الكهربائية والتي سيتم إعادة اصلاحها وادخالها بطريقة تدريجية خلال الساعات القليلة القادمة .

وعبر المسبحي عن أسفه الشديد لهذا الخلل الطارئ الذي أدى الى انقطاع التيار الكهربائي عن مديريات العاصمة عدن وضواحيها المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.