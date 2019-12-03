"المنصوري": على وسائل الإعلام أن تكون جزءاً من معادلة التغيير

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أشار منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ضرورة إيلاء التربية الرقمية الأهمية المناسبة؛ لمواجهة سيل المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز المحتوى الإيجابي على هذه المنصات وترسيخ الاستخدام الأمثل لها.



وقال "المنصورى"، خلال كلمته أمام منتدى الإعلام السعودى، إنه في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التطور التكنولوجي على المؤسسات الإعلامية أن تأخذ بزمام المبادرة كونها تمتلك قدرات فنية وبشرية تمكنها من تعزيز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وتطويعها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وشدد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، على الدور المهم للمؤسسات الإعلامية في مجال التوعية والتثقيف، بحيث تكون صاحبة السبق بهذا المجال؛ نظراً لما لها من مصداقية وثقة تؤهلها لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص كبيرة، موضحاً أن على وسائل الإعلام أن تكون جزءاً من معادلة التغيير، وأن تعمل على تسخير الوسائل والتقنيات التكنولوجية، لخدمة الإعلام ونشر المعلومات الموثقة.

Advertisements

هذا وكانت قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من «منتدى الإعلام السعودي»، بمشاركة ألف إعلامي من 32 دولة.

ويُعقد المنتدى تحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، ويناقش المنتدى على مدار يومين كل المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.

ويعد فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ورصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد، والتعرف إلى وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.

وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.