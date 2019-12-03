- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "المنصوري": على وسائل الإعلام أن تكون جزءاً من معادلة التغيير والان مع التفاصيل
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
أشار منصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ضرورة إيلاء التربية الرقمية الأهمية المناسبة؛ لمواجهة سيل المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ لتعزيز المحتوى الإيجابي على هذه المنصات وترسيخ الاستخدام الأمثل لها.
وقال "المنصورى"، خلال كلمته أمام منتدى الإعلام السعودى، إنه في الوقت الذي تتسارع فيه خطوات التطور التكنولوجي على المؤسسات الإعلامية أن تأخذ بزمام المبادرة كونها تمتلك قدرات فنية وبشرية تمكنها من تعزيز إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وتطويعها والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وشدد مدير عام المجلس الوطني للإعلام، على الدور المهم للمؤسسات الإعلامية في مجال التوعية والتثقيف، بحيث تكون صاحبة السبق بهذا المجال؛ نظراً لما لها من مصداقية وثقة تؤهلها لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص كبيرة، موضحاً أن على وسائل الإعلام أن تكون جزءاً من معادلة التغيير، وأن تعمل على تسخير الوسائل والتقنيات التكنولوجية، لخدمة الإعلام ونشر المعلومات الموثقة.
هذا وكانت قد انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين، فعاليات النسخة الأولى من «منتدى الإعلام السعودي»، بمشاركة ألف إعلامي من 32 دولة.
ويُعقد المنتدى تحت شعار "صناعة الإعلام... الفرص والتحديات"، ويناقش المنتدى على مدار يومين كل المواضيع المتعلقة بصناعة الإعلام بمختلف أشكاله المرئي والمسموع والمطبوع والرقمي.
ويعد فرصة للاطلاع على الخبرات والتجارب العالمية في صناعة الإعلام، ورصد الفرص الكامنة غير المحدودة التي خلقها الإعلام الجديد، والتعرف إلى وسائل القوى الناعمة وكيفية استثمارها في العصر الحديث.
وسيتم خلال أكثر من 50 جلسة وورشة عمل استعراض التجارب السعودية والدولية وتحديات الرسالة الإعلامية في ظل التطور التقني المتنامي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والحضور الرقمي الطاغي على المشهد، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة البرامج الحوارية وما تحظى به من قبول وما تواجهه من إشكالات.
كانت هذه تفاصيل خبر "المنصوري": على وسائل الإعلام أن تكون جزءاً من معادلة التغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.