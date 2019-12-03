قوات الإصلاح تعتقل قيادي بارز في المجلس الإنتقالي بشبوة

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

قالت مصادر محلية، أن قوة عسكرية تتبع حزب التجمع اليمني للإصلاح، إعتقلت اليوم الثلاثاء، قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي بمديرية بيحان محافظة شبوة .



وذكرت مصادر إعلامية إن عدد من الاطقم التابعة للقوات الخاصة داهمت منزل مدير الدائرة الاعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية بيحـان الأخ طه حدير وقامت باعتقاله.

ووفقا للمصدر فإن عملية الاعتقال لحدير تأتي بعد أن قام بحملة توزيع ورفع أعلام الجنــــــــوب فوق المنازل والسيارات ، والتي قابلها ارتياح وتفاعل شعبي واسع.

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وسبق للمليشيات الاخوانية ان شنت حملة اعتقالات استهدفت قيادات في المجلس الانتقالي في المحافظة واخفي الكثير منهم ولايعلم مصيرهم بحسب اهاليهم

وبهذا الشأن، اكد عضو الجمعية الوطنية الشيخ جمال بن عطاف الحادثة، وقال أنها اعتقلته الى جهة مجهولة صباح اليوم الثلاثاء.

وكشف بن عطاف سبب اختطافه بالقول: يأتي اعتقال حدير بعد ان قام بحملة لرفع العلم الجنوبي فوق اسطح المنازل وبعض المرافق.